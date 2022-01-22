Українські покеристи вдало стартували у Головній події WSOP Circuit Rozvadov

Дмитро Бистровзоров та Валерій Фірстенко продовжують боротьбу у турнірі Main Event WSOP Circuit у чеському Розвадові. За підсумками першого дня змагань українці зберігають впевнені позиції.

Найбільша в Європі покерна арена King's Resort із 5 січня приймає учасників серії WSOP Circuit. Цього року єдине золоте кільце для України виграв Дмитро Бистровзоров. Тепер разом із Валерієм Фірстенком він претендуватиме на перемогу ще й у Main Event WSOP Circuit.

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Головна подія WSOP Circuit Rozvadov стартувала 21 січня. На учасників чекають 2 кваліфікаційних дні, після чого почнеться фінальна стадія і 25 січня зазвуть ім'я чемпіона.

За підсумками першого дня у Main Event було зроблено 335 входів. 108 з них залишилися у грі. Бай-ін події складає 1 700 євро, а гарантований призовий фонд – 1 000 000. Дмитро Бистровзоров та Валерій Фірстенко, починаючи гру зі стеком 50 000 фішок, показали високий результат і закріпилися у топ-15.

Дмитро продовжить грати у Головній події WSOP Circuit зі стеком 265 500 фішок, а Валерій – 232 500.