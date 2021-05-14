Cash Drop уже не первый раз радует регуляров крутыми призовыми. В рамках кэш-марафона покеристы уже в 99-й раз пополнили собственные банкроллы. В конце концов, заключительный Cash Drop, а акция продолжалась с февраля 2020 года, накопил рекордный приз.

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123 игрока разделили почти полтора миллиона гривен в зависимости от лимитов, которые они играли в момент выпадения приза. Минимальная выплата составила 618 гривен, максимальная – 61 842 гривен. Вскоре PokerMatch вернется с акцией Cash Drop уже в новом формате. Более подробная информация – на официальном сайте покер-рума.