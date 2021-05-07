Баталии на PokerMatch стартуют ежедневно в 10 утра и идут до поздней ночи. Турниры проходят каждые полчаса. Большинство событий – ивенты в формате прогрессивного нокаута. Исключение составят только ивенты по Китайскому покеру и дешевые турниры Karapuzik по Безлимитному Холдему. Последние придутся по душе новичкам, ведь участие в них обойдется всего в 5 или же 20 гривен.

Читайте также: Сумма джекпота в Холдеме на PokerMatch достигла 4 000 000 гривен!

Главное же внимание будет приковано к турнирам PKO, где вишенкой на торте станет вечерний ивент с гарантией 250 тысяч гривен. С более подробной информацией и новым расписанием турниров можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.