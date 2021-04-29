Крупнейший украинский покер-рум PokerMatch продолжает поражать воображение игроков.

На данный момент призовой фонд бэд-бит джекпота в Холдеме уже перевалил за 4 000 000 гривен! Шанс откусить кусок от этого большого пирога есть буквально у каждого игрока PokerMatch. Все, что нужно, – это играть кэш за специальными джекпот-столами на лимитах от 0,05/0,10 гривен.

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Если за одним из таких столов игрок проигрывает партию с комбинацией каре валетов или старше, ему достанется солидная часть призового фонда джекпота.

Конечно, Холдем – не единственный вид покера, в котором можно рассчитывать на дополнительные призовые. Так, сумма джекпота в кэш-играх в Омахе подбирается к 800 000 тысячам гривен.

А кроме того, отдельный Windfall Jackpot разыгрывают во всех дисциплинах (Холдем, Омаха, OFC) быстрых турниров Windfall (спины). Его сумма достигла уже более 3 000 000 гривен.

Все подробности розыгрыша джекпотов ищите на официальном сайте PokerMatch: Холдем, Омаха, Windfall.