Платформа PokerMatch не оставит без дел ценителей кэш-игры в Омаху. 26 апреля в украинском покер-руме стартовала рейк-гонка "Омахомания".

Еженедельно наиболее настойчивые игроки разыграют 200 000 гривен в специальном лидерборде, а победитель рейтинга получит 44 000 гривен. Чтобы побороться за крутые призы, достаточно в игровом клиенте в разделе "Акции" выбрать "Омахоманию" и нажать кнопку "Принять участие". Баталии рейк-марафона стартуют за обычными и бустовыми кэш-столами Омахи на лимите от 2.5 / 5 гривен.

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Еще одна важная деталь – чем выше лимит, тем большее количество очков игрок получает за каждую рельсовую раздачу. На лимите 2.5/5 гривен – 1 балл, 5/10 – 2 балла, 10/20 – 5 зачетных очков. В еженедельный лидерборд попадут 15 лучших покеристов, минимальный приз – 4 000 гривен. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.