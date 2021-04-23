Главный украинский покер-рум PokerMatch подготовил для своих игроков хороший подарок к майским праздникам. Акция "Китайские на майские" позволит неплохо подзаработать поклонникам OFC и быстрых Windfall-турниров.

Поэтому с 26 апреля по 9 мая участникам нужно играть Windfall-турниры (спины) по Китайскому покеру (OFC) и зарабатывать очки в лидерборд! Старт акции даст амбассадор PokerMatch Евгений Качалов на совместном стриме с Аленой Alohahaloha в Twitch 26 апреля в 20:00 по Киеву. А уже в 20:30 откроется лидерборд!

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У участников будет шанс не только заработать первые очки в свою копилку, но и побороться за победу с самым успешным покеристом Украины. Более того, в каждом таком турнире игрокам все еще может выпасть джекпот!

В зачет акции будут идти любые Windfall-турниры по OFC с бай-ином от 10 гривен. Чем выше бай-ин и занятое итоговое место – тем больше баллов вы заработаете.

15 лучших спортсменов по итогам лидерборда попадут в призовую зону, а победитель заработает 44 тысячи гривен! Также все игроки получат шанс получить дополнительные призовые!

Если удача вам улыбнется и в спине выпадет множитель x10 и выше, то независимо от бай-ина и занятого места в турнире вас ожидает Козырная карта с возможностью извлечь дополнительный приз в 100 000 гривен!

О всех деталях акции "Китайские на майские" читайте на официальном сайте PokerMatch.