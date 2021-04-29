Найбільший український покер-рум PokerMatch продовжує вражати уяву гравців.

На цю мить призовий фонд бед-біт-джекпоту у Холдемі уже перевалив за 4 000 000 гривень! Шанс відкусити шматок від цього чималого пирога є, буквально, у кожного гравця PokerMatch. Усе, що треба – це грати кеш за спеціальними джекпот-столами на лімітах від 0,05 / 0,10 гривень.

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Якщо за одним із таких столів, гравець програє роздачу із комбінацією каре валетів чи старшою, йому дістанеться солідна частина призового фонду джекпоту.

Звісно, Холдем – не єдиний вид покеру, у якому можна розраховувати на додаткові призові. Так сума джекпоту у кеш-іграх з Омахи підбирається до 800 000 тисяч гривень.

А крім того, окремий Windfall Jackpot розігрують у всіх дисциплінах (Холдем, Омаха, OFC) швидких турнірів Windfall (спіни). Його сума сягнула вже понад 3 000 000 гривень.

Інформацію про всі подробиці розіграшу джекпотів шукайте на офіційному сайті PokerMatch: Холдем, Омаха, Windfall.