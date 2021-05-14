Cash Drop уже не вперше тішить регулярів крутими призовими. В рамках кеш-марафону покеристи уже в 99-й раз поповнили власні банкроли. Зрештою, заключний Cash Drop, а акція тривала з лютого 2020 року, накопичив рекордний приз.

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123 гравці розділили майже півтора мільйони гривень залежно від лімітів, які вони грали в момент випадіння призу. Мінімальна виплата становила 618 гривень, максимальна – 61 842 гривень. Незабаром PokerMatch повернеться із акцією Cash Drop вже у новому форматі. Більш детальна інформація – на офіційному сайті покер-руму.