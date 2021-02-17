Остались считанные дни до масштабного события, которое в ближайшую субботу организует ведущий покерный ресурс Украины PokerMatch. Вскоре на онлайн-платформе стартуют дополнительные сателлиты на турнир с общей гарантией в 7 миллионов гривен.

Масштабный ивент, в котором гарантированно разыграют 5 миллионов гривен и еще 2 миллиона подарками, далеко не каждому по карману. Ведь бай-ин стоит 5 тысяч турнирных гривен или их эквивалент в вип-баллах. Однако, теперь квалифицироваться в "Mega KO" можно не только пройдя сито многочисленных отборочных соревнований.

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Накануне турнира, 19-го февраля в 21:00, PokerMatch организует еще 3 сателлита, которые будут доступны участникам своеобразной акции. Получить билет в них и побороться за путевки вы сможете, сделав депозит на сумму от 50 грн, от 300 грн или от 1 000 грн со специальным бонус-кодами. Дополнительная информация – по ссылке на официальном сайте PokerMatch. Все, кто выполнит условия, будут зарегистрированы в соответствующий сателлит автоматически!