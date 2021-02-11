Опытный и успешный игрок PokerMatch Антон "lama4ek" в интервью официальному сайту рума рассказал, с чего начинал свой путь в покере, в чем плюсы игры на PokerMatch и о своей борьбе с серьезным заболеванием.

Антон, расскажи, с чего и когда для тебя начался покер?

Начал играть ещё студентом, в 2011 году примерно. Тогда давали на Poker Strategy 50 долларов, с них и начал играть на микролимитах 1-2 цента. Параллельно играли с одногруппниками и в компании. У нас с детства была такая группка - всё время пробовали какие-то новые компьютерные игры, а потом переключились на покер. Первые 50 долларов я начал проигрывать, но тогда о депозитах не могло быть и речи. Нашёл вариант реферально пополнять банкролл - приводил друзей, и там давали 10 долларов за каждого. Так поддерживал банкролл (улыбается).

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Был какой-то момент, когда ты понял, что именно покер станет твоим основным занятием?

Да нет, наверное. Постепенно набирался опыта, потом первые 1000 долларов вывел, потом стал подниматься по лимитам постепенно. Хотя бывали моменты слишком агрессивного банкролл-менеджмента, которые заканчивались "нулём" на балансе. Ещё у меня обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем, поставили диагноз "рассеянный склероз", и пришлось из-за этого больше времени проводить дома. Тогда и играть стал больше.

Ты предпочитаешь турниры или кэш?

Нравится и то, и то. Но, конечно, турниры требуют большей подготовки, в том числе и физической. Всё-таки просидеть с 8 вечера до 5 утра, сохраняя концентрацию, очень сложно. В кэше ты сам регулируешь продолжительность своей сессии и можешь в любой момент закрыть стол. Какие лимиты играю? На PokerMatch сейчас это в основном 2.5/5 грн. Бывает, открываю 10/20, когда вижу, что играет не очень многов регов. Ну и во время рейк-гонок тоже стараюсь много играть. В последнем "Зимнем спринте" занял второе место, немного не хватило. Я выдержал неделю играть с 11 утра до 3 ночи, но там парень, который выиграл, кажется, вообще не спал, или у него брат-близнец был (смеётся).

Чем тебя привлёк PokerMatch?

Очень много плюсов. Удобно, саппорт всегда быстро и чётко отвечает, если есть какие-то вопросы, много классных акций. Кстати, на днях в "Козырных парах" мне выпало 10 000 гривен. Приятно! Отдельно хотел бы отметить отношение к игрокам, которые входят в HighLight Club, - менеджер всегда очень внимателен. Ну и, конечно, приятно, что это наш родной украинский рум. Тут играют и мои друзья ещё со студенческих времён. Игрок neirfy, например. Он играет на лимитах повыше, и я часто с ним советуюсь, обсуждаем какие-то сыгранные раздачи. Ещё хорошо знаком с Максом firfirov, где-то с 2004 года, когда мы вместе ходили в компьютерный клуб. Могу сказать, что в последнее время я играю только на PokerMatсh, и меня всё устраивает.

Участвовал в референдуме от "Директора покера" по возможным нововведениям в руме?

Да, конечно. Проголосовал за возможность смотреть Hand History, но против HUD. Почему? Я уже привык играть без софта. Ну и мне кажется, что такая фишка привлечёт в рум ещё больше крепких регуляров, а лично мне это невыгодно. А вот по поводу истории рук - это точно будет полезно и начинающим, и опытным покеристам для работы над своей игрой.

Чем ещё, кроме покера, занимаешься по жизни?

Много времени посвящаю работе в нашей общественной организации. Вместе с женой и друзьями мы боремся за нормальное обеспечение людей с рассеянным склерозом. Ведем страницы в соцсетях, рассказываем об этой важной проблеме. Не против ли жена моего увлечения покером? Нет-нет. Я больше скажу. В 2014 году после "заноса" в турнире мы поехали в Карпаты, и там я сделал ей предложение!

Традиционный совет начинающим игрокам от регуляра?

Выработать для себя оптимальную стратегию в кэш-игре и придерживаться её, обязательно ответственно подходить к банкролл-менеджменту. Смотреть видео с разборами раздач, а лучше разбирать свои раздачи. Записывать свою игру и потом анализировать. Ну и в игре стараться не принимать решений, в которых сам не уверен.

Интервью подготовил Евгений Смертенко