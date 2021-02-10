Харьковчанин Дмитрий barathrum15 сорвал на PokerMatch самый крупный бэд-бит-джекпот в истории Украины. Проигранная раздача с каре валетов принесла ему более 1,500,000 гривен! В интервью Дмитрий рассказал о своих эмоциях после топового "заноса", покерных буднях и о том, на что планирует потратить свой выигрыш.

- Дима, поздравляем с крутым выигрышем! Как ощущения?

- Спасибо! Честно говоря, до сих пор не могу осознать, что со мной такое случилось. Адреналин зашкаливает. Вчера не мог заснуть, поспал, наверное, часа два. Знаешь, я никогда особо не верил в то, что мне может выпасть джекпот. Одно дело, когда ты играешь в турнире и видишь, что там за первое место может быть крупная сумма, а тут всё случилось внезапно, и от этого еще больше впечатления.

- Раздача до сих пор перед глазами?

- Да. Выставились префлоп. Оппонент запушил, можно было, конечно, и выбросить пару валетов, но передумал. Просто уже седьмой день подряд был в "минусах". Увидел тузов у оппонента, а потом своё каре с флопа. Ну, думаю, раз в жизни переехал "по грязи". И как-то переключился на другие столы. Потом смотрю, что стол с валетами завис и посыпались монетки!

- Ты больше играешь кэш или турниры?

- Изначально я кэш-игрок. В покере уже где-то около 13 лет, и первые четыре года были очень удачными. Стабильно играл лимиты от $1/2 и плюсовал. Но после началась чёрная полоса, банкролл таял, и уже начал подключать турниры. Был момент, когда я полностью ушел из покера. Открыл фирму по доставке суши, тоже много потратил на эту историю, влез в долги. В течение года занимался этим бизнесом, почти "в ноль" вышел, но решил не продолжать. Сложно всё это оказалось. Это было лет 5 назад и с тех пор занимаюсь только покером.

- В турнирах у тебя есть неплохие достижения на PokerMatch, выигрывал кубки!

- Ну, я бы не сказал, что это прям какие-то топовые заносы были, но приятно побеждать, да. А еще трофеи очень нравятся моей дочке Николь. Даже спрашивает иногда: "Пап, когда там следующий кубок уже пришлют?" (улыбается).

- То есть, семья за тебя болеет?

- Да, и это добавляет мотивации. Жена Наташа всегда поддерживала даже в самые сложные времена.

- Чем порадуешь родных с выигрыша?

- Наконец-то сможем доделать ремонт в квартире, и что-то ещё обязательно придумаю. Ну и теперь у меня есть хороший банкролл для игры, и я смогу себя увереннее чувствовать за столами. Поднимусь ли по лимитам? Возможно, чаще буду заходить на 50/100. Раньше там тоже иногда играл, но довольно тайтово из-за небольшого банкролла. Бывают ситуации, когда понимаешь, что нужно доблефовать, например, а не делаешь этого. Теперь буду смелее.

- Видел тебя на live-сериях PokerMatch UA Millions. Есть что вспомнить?

- Я люблю играть в оффлайне, но пока не очень складывается. И вживую, конечно, тяжело это терпеть. Один турнир в день играешь, вроде бы всё правильно делаешь, но результатов нет. Поэтому я комфортнее чувствую себя в онлайне, но иногда хочется отойти от этой монотонности, увидеть людей, карты, фишки в руках подержать.

- Как впечатления от игры на PokerMatch?

- В последнее время только здесь и играю. Очень удобно, что всегда быстро можно сделать кэшаут. Когда у тебя семья, нужны постоянно живые деньги на расходы, и тут на PokerMatch всё чётко с этим - выводит без вопросов. Нравится поляна. Конечно, сейчас больше сильных регов появилось, но при этом количество любителей не убывает. Пару раз участвовал в турнирных гонках, попадал в призы акций. Но тут я все-таки стараюсь не гнаться за количеством, а делать упор на качество.

- Сколько времени покер занимает в твоей жизни?

- По-разному. Бывает, что и по 28 дней в месяц играю, пару дней выходные только делаю. Когда играю турниры, комфортно открывать 8-12 столов в течение сессии. Многое зависит от моего состояния. Если немного сонный и уставший, то поменьше.

- С таким графиком ещё на что-то время остаётся?

- Люблю тренироваться. Причём могу прямо на улице на турниках позаниматься. Зимой - лыжи, весной, летом - велосипед. Я называю это всё фитнес.

- Так, ну а теперь самое главное. Давай рецепт, как сорвать джекпот?

- (улыбается) Ну что тут скажешь. Старайтесь всегда показывать свою самую оптимальную игру и выжимать максимум. А джекпот? Если суждено, то он сам вас найдёт!

Интервью подготовил Евгений Смертенко