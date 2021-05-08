Поход за трофеем, или денежным эквивалентом в 33 000 гривен, покеристы начнут в среду, 12 мая, в 20:00. В это время на PokerMatch стартует отборочный турнир с бай-ином всего в 5 гривен. Победитель ивента квалифицируется в финальный этап, где его будет ждать покерная дуэль с амбассадором PokerMatch Аленой "Alohahaloha" Мироненко.

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Хедз-ап, где на кону будет лежать iPhone 12 Pro, начнется в пятницу, 14 мая. Очередное, шестое по счету противостояние, по традиции будут транслировать в прямом эфире во время стрима Alohahaloha на Twitch-канале PokerMatch. Участник финала не останется с пустыми руками, даже в случае фиаско. Игрок получит утешительный приз – 10 тысяч турнирных гривен. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.