Похід за трофеєм, або ж грошовим еквівалентом у 33 тисячі гривень, покеристи розпочнуть в середу, 12 травня, о 20:00. На PokerMatch стартує відбірковий турнір з бай-іном лише у 5 гривень. Переможець івенту кваліфікується у фінальний етап, де на нього чекатиме покерна дуель із амбасадором PokerMatch Альоною "Alohahaloha" Мироненко.

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Хедз-ап, де на кону буде iPhone 12 Pro, розпочнеться в п’ятницю, 14 травня. Чергове, шосте протистояння, за традицією транслюватимуть у прямому ефірі під час стріму Alohahaloha на Twitch-каналі PokerMatch. Учасник фіналу не залишиться із порожніми руками, навіть у випадку фіаско. Гравець отримає утішний приз – 10 000 турнірних гривень. Більш детальна інформація – на офіційному сайті PokerMatch.