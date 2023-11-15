До окончания Мировой серии покера остаются считанные дни. Основную часть золотых браслетов WSOPE уже вручили, остается только главная интрига всего фестиваля – кто станет чемпионом турнира Main Event.

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Главное событие WSOPE-2023 собрало рекордное количество участников в истории этого турнира. Следовательно, и призовой фонд преодолел рекордную отметку. В итоге 817 игроков боролись за призовой фонд в размере 7 761 500 евро.

Троим украинским покеристам удалось попасть в призы. Ренат Богданов занял 71 место (22 150 евро призовых), Борис Рожановский стал 23-м (49 300 евро призовых), а Руслан Волков выдержал конкуренцию и сегодня сыграет за финальным столом.

Борис Рожановский / Фото PokerNews

При любом итоге этот результат для Волкова станет его бест-кэшем. Минимальная выплата за финальным столом Main Event WSOPE составляет 148 000 евро. Но с другой стороны, у него есть шанс войти в историю украинского покера как победитель Главного события Мировой серии. Руслан будет начинать игру седьмым со стеком 24 ББ. Начало финального стола в 15.00. Игра будет транслироваться в прямом эфире.