До завершення Світової серії покеру залишаються лічені дні. Основну частину золотих браслетів WSOPE вже вручили. Наостанок зберігається головна інтрига всього фестивалю – хто стане чемпіоном турніру Main Event.

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Головна подія WSOPE-2023 зібрала найбільшу кількість учасників в історії цього турніру. Відтак, і призовий фонд здолав рекордну позначку. У підсумку 817 гравців розраховували на ласий шматок від загального призового фонду, який склав 7 761 500 євро.

Трьом українцям вдалося потрапити у призи. Ренат Богданов посів 71 місце (22 150 євро призових), Борис Рожановський став 23-м (49 300 євро призових), а Руслан Волков витримав шалену конкуренцію та зіграє сьогодні за фінальним столом.

Борис Рожановський / Фото PokerNews

За будь-якого результату Руслан оформить свій бест-кеш. Мінімальна виплата за фінальним столом Main Event WSOPE складає 148 000 євро. З іншого боку, у нього є можливість увійти в історію українського покеру, як перший переможець. Волков починатиме гру з 7-м стеком, маючи у своєму розпорядженні 24 ВБ. Початок фінального столу о 15:00. Гра транслюватиметься наживо.