Украинец Андрей Любовецкий пробился за финальный стол браслетного турнира WSOP Europe

В Розвадове продолжается престижная покерная серия WSOP Europe. За финальным столом самого дорогого турнира Platinum High Roller сыграет Андрей Любовецкий, который обеспечил себе минимум 57 000 евро.

Европейская версия Мировой серии покера пока что удачно складывается для украинских игроков. Вслед за успехами Михаила Сезоненко, отличный результат показал еще один наш соотечественник. Андрей Любовецкий уже оформил топ-8 самого дорогого события WSOP Europe по Холдему с бай-ином 25 000 евро.

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Правда, украинец начнет финальный стол с самым коротким стеком – 12 ББ. Лидирует в этом событии один из самых успешных регуляров чешского King's Casino Мартин Кабрхел, который имеет неплохие шансы выиграть свой третий браслет WSOP в карьере.

Хайроллерский турнир в Розвадове собрал 72 входа. Победитель получит 518 000 евро, минимальная выплата за финальным столом 57 000 евро.

Андрей Любовецкий играет в покер уже более 10 лет. В составе сборной Украины он дважды становился чемпионом мира по матч-покеру. В то же время, "Andre_Hansen" прекрасно зарекомендовал себя в онлайне, когда в 2018 году занял 2 место в турнире WCOOP, а чуть позже выиграл событие SCOOP.