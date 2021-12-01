Українець Андрій Любовецький пробився за фінальний стіл браслетного турніру WSOP Europe

У Розвадові триває найпрестижніша покерна серія WSOP Europe. За фінальним столом найдорожчого турніру Platinum High Roller зіграє Андрій Любовецький, який забезпечив собі щонайменше 57 000 євро.

Європейська версія Світової серії покеру поки що вдало складається для українських гравців. Після успішних турнірів за участі Михайла Сезоненка відмінний результат показав ще один наш земляк. Андрій Любовецький оформив топ-8 найдорожчої події WSOP Europe з Холдему, де бай-ін складає 25 000 євро.

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Щоправда, українець розпочне фінальний стіл із найкоротшим стеком – 12 ББ. Лідирує у турнірі один із найуспішніших регулярів чеського King's Casino Мартін Кабрхел, який може виграти свій третій браслет WSOP у кар'єрі.

Хайролерський турнір у Розвадові зібрав 72 входи. Переможець отримає 518 000 євро, мінімальна виплата за фінальним столом 57 000 євро.

Андрій Любовецький грає у покер уже понад 10 років. У складі збірної України він двічі ставав чемпіоном світу з матч-покеру. Водночас "Andre_Hansen" чудово зарекомендував себе в онлайні, коли у 2018 році посів 2 місце у турнірі WCOOP, а трохи пізніше виграв подію SCOOP.