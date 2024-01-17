Завершается Мировая серия покера WSOP Circuit, которая длилась до 16 января и проходила в чешском Розвадове. Последним и основным событием стал Main Event, в котором приняло участие 1247 игроков, из которых 11 призовых мест заняли украинцы.

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К ним попали:

16. Яков Сызганов – 8748 евро;

23. Владимир Кисиль – 6628 евро;

26. Юрий Забродоцкий – 5567 евро;

76. Георгий Дорошев – 2651 евро;

88. Никита Андрусяк – 2651 евро;

92. Александр Турич – 2651 евро;

93. Игорь Клименко – 2651 евро;

101. Дмитрий Стецюра – 2333 евро;

113. Черемош – 2333 евро;

115. Владислав Козинец – 2333 евро;

118. Василий Василишин – 2333 евро.

В событии 550 евро No Limit Hold'em – 6-Max Константин Гольский занял 15 место и получил 1900 евро.

В последнем ивенте 1000 евро No Limit Hold'em – Bounty Hunter до сих пор соревнуются Украинцы, поэтому есть все шансы на кольцо WSOP, которое привезут в Украину.

Также напомним про Николая Костырко и Никиту Андрусяка, недавно выигравшие пятизначные суммы и закончившие борьбу в этой серии турниров.

Первые достижения украинцев в Розвадове

Ранее в Розвадове киевлянин Владислав Козинец занял 5 место в турнире NLH FiftyStack WSOPС с общим призовым фондом 179 550 евро.

Тогда в турнире соревновались 315 игроков, 39 из которых стали призерами. Среди украинцев тогда также отличились Константин Гольский, занявший 31 место и Владислав Чепинога с 38 местом.