Турниры формата Mystery Bounty пользуются огромной популярностью среди покеристов. Такие события дают возможность получить большие деньги просто за выбивание оппонента. Стивен "BlindGuy" Иглесиас был участником одного из таких ивентов с бай-ином 210 долларов. .

Каково же было его удивление, когда он услышал от своего товарища Даниэля про выигранный баунти в размере 77 000 долларов. Ребята уже много лет работают в тандеме. Даниэль поддержал парня и согласился стать "глазами и руками" покериста. Все решения по игре принимает Стивен, а Даниэль отвечает за реализацию..

2023-й год стал прорывным в карьере Иглесиаса. В марте "BlindGuy" занял 3 место в сайд-ивенте престижной серии WSOP Circuit, в июне сделал почти невозможное и прошел в хедз-ап флагманского турнира Sunday Million, где традиционно сражаются более 10 000 игроков. Стивен проиграл, но все равно оформил свой бест-кэш, получив 66 700 долларов.

Кроме онлайна, Стивен Иглесиас появляется в живых турнирах. В этом году он также оформил свой бест-кэш в офлайне, выиграв в турнире WPT EveryOne for One Drop 35 500 долларов.