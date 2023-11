Турніри формату Mystery Bounty користуються величезною популярністю серед покеристів. Такі події дають змогу отримати великі гроші просто за вибивання суперника. Стівен "BlindGuy" Іглесіас став учасником одного з таких івентів із бай-іном 210 доларів.

Яким же було його здивування, коли Стівен почув від свого товариша Даніеля про виграні 77 000 доларів за нокаут. Хлопці вже багато років працюють у тандемі. Даніель погодився стати "очима та руками" покериста. Всі рішення приймає Стівен, а Даніель відповідає за реалізацію.

2023-й рік став проривним у кар'єрі Іглесіаса. У березні "BlindGuy" посів 3 місце у сайд-івенті престижної серії WSOP Circuit, потім у червні зробив майже неможливе, вийшовши у хедз-ап флагманського турніру Sunday Million, де традиційно змагаються понад 10 000 гравців. Стівен хоч і програв, але все одно оформив свій бест-кеш 66 700 доларів.

Окрім онлайну, Стівен Іглесіас з'являється також у живих турнірах. Якраз цьогоріч він так само оформив свій бест-кеш в офлайні, вигравши у турнірі WPT EveryOne for One Drop 35 500 доларів.