В ведущем украинском руме PokerMatch финишировала масштабная серия турниров Sunny PONT.

За 24 игровых дня спортсмены сделали 54 521 вход в ивенты серии и разыграли 213 755 177 гривен! 7 188 покеристов попали в призовую зону, а 75 из них смогли преодолеть все препятствия и поднялись на высшую ступень пьедестала.

Читайте также: В Украине ежедневно будут разыгрывать миллион гривен в покерных турнирах

Главным героем "цветочных" баталий стал игрок с ником pavel1100 из Полтавы. Он завоевал 5 высших наград в турнирах по Холдему и Омахе. Кроме того, Павел стал стабильным игроком соревнований в упомянутых дисциплинах – 44 попадания в призовую зону в Холдеме и Омахе.

Кроме pavel1100, мультичемпионами серии стали еще 11 игроков, среди которых и стример PokerMatch Влад Betman95. Влад заработал 4 чемпионских титула, а кроме того стал еще и самым стабильным бойцом всей серии Sunny PONT – он попал в ITM 122 раза!

Самым массовым турниром серии стал [Sunny PONT #17] Lily PKO с гарантией 250 000 гривен и бай-ином 100 гривен. За его столами собрались 1 028 игроков, которые сделали 1 856 входов, а триумфатором стал покерист с ником shkidik.

Не разочаровал и Главный ивент серии Main Event PKO. Он собрал 1 510 входов и крутой общий призовой фонд 1 966 500 гривен! Чемпионский трофей топ-события поставит на полку игрок konstantinovna. Всего за одну ночь он заработал 166 093 гривен (+96,249 КО)!

Также отметим победу стримера PokerMatch Степана Соляника в "миллионнике" [Sunny PONT #95] Buttercup PKO. При этом свой триумф Степан получил в прямом эфире!

Акция Sunny PONT Турниромания прошла под знаком борьбы pavel1100 и betman95. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, но в итоге непобедимый "темный рыцарь" Влад Betman95 сломил сопротивление грозного оппонента и дополнительно заработал 50 000 гривен! Всего же в зону выплат "Турниромании" попали 40 покеристов, которые пополнили свои счета минимум на 1 250 гривен!

Имена всех победителей серии Sunny PONT и другие детали масштабного события ищите на официальном сайте PokerMatch.