Платформа PokerMatch подготовила для своих игроков очередной крутой турнирный забег. В течение недели ежедневно украинский покер-рум будет разыгрывать немалые призовые в турнирах-миллионниках.

PokerMatch Million PKO, которые будут проходить в формате прогрессивного нокаута, будут доступны даже для покеристов с неглубоким банкроллом. Вход в каждый из 6 турниров с гарантией в миллион – всего 250 гривен. Кроме того, отобраться в главное событие можно через многочисленные сателлиты, которые будут проходить в течение дня в режиме нон-стоп.

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Бай-ин в отборочные соревнования, где будут разыгрываться прямые билеты в PokerMatch Million PKO – в диапазоне от 5 до 50 гривен. В главном турнире каждому игроку отведено по 4 входа. Турниры-миллионники стартуют с 5 по 9 и 11 апреля каждый вечер в 20:00 по Киеву. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.