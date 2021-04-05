В провідному українському румі PokerMatch фінішувала масштабна серія турнірів Sunny PONT.

За 24 ігрових дні спортсмени зробили 54 521 вхід в івенти серії та розіграли 21 375 5177 гривень! 7 188 покеристів потрапили до призової зони, а 75 із них змогли подолати всі перешкоди та підійнялися на найвищу сходинку п'єдесталу.

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Головним героєм "квіткових" баталій став гравець із ніком pavel1100 із Полтави. Він завоював 5 найвищих нагород у турнірах з Холдему й Омахи. Крім того, Павло став найстабільнішим гравцем змагань у згаданих дисциплінах — 44 потрапляння в призову зону в Холдемі та Омасі.

Окрім pavel1100, мультичемпіонами серії стали ще 11 гравців, серед яких і стрімер PokerMatch Влад Betman95. Влад заробив 4 чемпіонські титули, а крім того став ще й найстабільнішим бійцем усієї серії Sunny PONT — він потрапив в ITM 122 рази!

Наймасовішим турніром серії став [Sunny PONT #17] Lily PKO з гарантією 250 000 гривень і бай-іном 100 гривень. За його столами зібралося 1 028 гравців, які зробили 1 856 входів, а тріумфатором став покерист із ніком shkidik.

Не розчарував і Головний івент серії Main Event PKO. Він зібрав 1 510 входів і крутий загальний призовий фонд 1 966 500 гривень! Чемпіонський трофей топ-події поставить на полицю гравець konstantinovna. Всього за одну ніч він заробив 166 093 гривні (+96,249 КО)!

Також відзначимо перемогу стрімера PokerMatch Степана Соляника в "мільйоннику" [Sunny PONT #95] Buttercup PKO. При цьому свій тріумф Степан здобув у прямому ефірі!

Акція Sunny PONT Турніроманія минула під знаком боротьби pavel1100 і betman95. Лідерство кілька разів переходило з рук в руки, але в підсумку непереможний "темний лицар" Влад Betman95 зломив опір грізного опонента й додатково заробив 50 000 гривень! Всього ж у зону виплат "Турніроманії" потрапили 40 покеристів, які поповнили свої рахунки щонайменше на 1 250 гривень!

Імена усіх переможців серії Sunny PONT та інші деталі масштабної події шукайте на офіційному сайті PokerMatch.