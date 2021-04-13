Ведущий украинский покер-рум PokerMatch предлагает очередную интересную акцию для своих игроков.

В ее рамках у вас будет шанс заработать неплохие суммы и бороться за крутые призы в ежедневных лидербордах. Для этого нужно внимательно следить за эфирами на канале PokerMatch в Twitch ну и, конечно, проявить свои покерные таланты.

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С 12 апреля по 10 мая ежедневно во время стримов будут проходить по два турнира Twitch Hyper PKO с бай-ином всего 10 гривен и гарантией 5 000 гривен. Так что это отличный шанс для новичков потренироваться и заработать свой первый покерный капитал . Турниры стартуют в 20:30 и в 22:30 по Киеву, а кроме взноса для входа нужен пароль, который будут называть стримеры PokerMatch в прямом эфире.

За каждого выбитого оппонента в этих турнирах игроки будут получать 1 очко в ежедневный лидерборд. 100 лучших нокаутеров по итогам лидерборда получат самые крутые призы: турнирные гривны и козырные карты. Победитель же пополнит свой банкролл на 5 000 турнирных гривен и сможет повесить специальную медаль на свою аватарку.

Обо всех деталях новой акции читайте на официальном сайте PokerMatch.