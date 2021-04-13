Провідний український покер-рум PokerMatch пропонує чергову цікаву акцію для своїх гравців.

У її рамках є шанс щодня заробляти непогані суми та боротися за круті призи у щоденних лідербордах. Для цього потрібно уважно стежити за ефірами на каналі PokerMatch в Twitch ну і, звісно, проявити свої покерні таланти.

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Із 12 квітня по 10 травня щодня під час стрімів відбуватимуться по два турніри Twitch Hyper PKO з бай-іном лише 10 гривень та гарантією 5 000 гривень. Тож це чудовий шанс для новачків потренуватися та заробити перший покерний капітал. Турніри стартуватимуть о 20:30 та о 22:30 за Києвом, а крім внеску, для входу знадобиться пароль. Його називатимуть стрімери PokerMatch у прямому ефірі.

За кожного вибитого опонента в цих турнірах гравці отримуватимуть 1 очко в щоденний лідерборд. 100 найкращих нокаутерів за підсумками лідерборду отримають найкрутіші призи: турнірні гривні та Козирні карти. Переможець же поповнить свій банкрол на 5 000 турнірних гривень і зможе повісити спеціальну медаль на свою аватарку.

Про усі деталі нової акції читайте на офіційному сайті PokerMatch.