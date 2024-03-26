Не спешите избавляться от этого "мусора": как разыгрывать слабые руки и выигрывать больше

Большинство начинающих игроков в покере готовы разыгрывать только очень сильные стартовые руки, такие как пары тузов или королей. Впрочем, чтобы быть успешным в этой интеллектуальной игре, следует уметь получать максимум и от слабых карманных карт.

Тренеры авторитетной школы Upswing Poker поделились наставлениями, как лучше всего разыгрывать слабых валетов (от J-2 до J-8). Часто такие карты просто выбрасывают, но есть немало исключений.

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Для чего разыгрывать такие руки

В основном оптимальной игрой будет пас на префлопе. Однако, есть случаи, когда, скажем, червовые J-6 или пиковые J-3 можно разыграть в плюс. Рейзом с батона или малого блайнда. С одномастными J-8 и J-7 плюсово играть рейз с катофа. Если против нас сыграли 3-бет, то мы всегда выбрасываем.

Одномастные Jx нужно защищать на большом блайнде

Можно защищать одномастные валеты, но не во всех случаях. Если рейзят 3 больших блайнда, то можно выбросить слабые Jx. Если сайзинг 2,5 блайнда, то защищаем J-8s. Против катофа можно добавить J-7s, против батона – защищаем любые Jx масные. Если батон откроется 3 ВБ, то играем колл от J-7s.

Что делать, если не попали во флоп

Если имеем неплохой бэкдор, то можно протянуть одну. Если поймаем дро, то удастся сыграть агрессию и выиграть огромный банк. Вы открыли с батона бубновые J-6, вышел флоп Q-8-4 одна бубна. Солвер поставит контбет почти всегда. Для ставки подойдет любое флеш-дро или стрейт-дро (и гатшот тоже). Это, кроме всего прочего, хорошо балансирует спектр контбета.

Что делаем, если попали во флоп

Ориентируйтесь на уязвимость вашей руки. Если ее легко перекупить, то часто стоит ставить, забирая эквити у оппонента. Например, с J-7 на флопе 7-5-2 вы хотите забрать банк уже на флопе, ведь половина колоды сделает вашу руку менее симпатичной. В случае с топ-парой валетов можно чекать: оверкарт мало, а кикер у вас очень слабый. Чаще всего оптимальной линией будет чек-бет-бет. Исключение, когда у вас топ-пара и флеш-дро. У этой руки столько эквити, что разгонять банк лучше сразу.

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