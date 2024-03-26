Не поспішайте позбуватися цього "сміття": як розігрувати слабкі руки і вигравати більше

Більшість початківців у покері готові розігрувати лише дуже сильні стартові руки, як то пари тузів чи королів. Утім, аби бути успішним в цій інтелектуальній грі, слід вміти отримувати максимум і від слабших кишенькових карт.

Тренери авторитетної школи Upswing Poker поділилися настановами, як найкраще розігрувати слабких валетів (від J-2 до J-8). Часто такі карти просто викидають, але є чимало винятків.

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Для чого розігрувати такі руки

Здебільшого оптимальною грою буде пас на префлопі. Проте, є випадки, коли, скажімо, червові J-6 чи пікові J-3 можна розіграти у плюс. Рейзом з батона чи малого блайнду. З одномасними J-8 і J-7 плюсово грати рейз з катофа. Якщо проти нас зіграли 3-бет, то ми завжди викидаємо.

Одномасні Jx потрібно захищати на великому блайнді

Можна захищати одномасні валети, але не у всіх випадках. Якщо рейзять 3 великих блайнди, то можна викинути слабкі Jx. Якщо сайзинг 2,5 блайнда, то захищаємо J-8s. Проти катофа можна додати J-7s, проти батона – захищаємо будь-які Jx масні. Якщо батон відкриється 3 ВБ, то граємо кол від J-7s.

Що робити, якщо не потрапили у флоп

Якщо маємо непоганий бекдор, то можна протягнути одну. Якщо зловимо дро, то вдасться зіграти агресію та виграти величезний банк. Ви відкрили з батона бубнові J-6, вийшов флоп Q-8-4 одна бубна. Солвер поставить контбет майже завжди. Для ставки підійде будь-яке флеш-дро або стрейт-дро (і гатшот теж). Це, окрім всього іншого, добре балансує спектр контбету.

Що робимо, якщо потрапили у флоп

Орієнтуйтеся на вразливість вашої руки. Якщо її легко перекупити, то часто варто ставити, забираючи еквіті в опонента. Наприклад, з J-7 на флопі 7-5-2 ви хочете забрати банк вже на флопі, адже половина колоди зробить вашу руку менш симпатичною. У випадку із топ-парою валетів можна чекати: оверкарт мало, а кікер у вас дуже слабкий. Найчастіше оптимальною лінією буде чек-бет-бет. Виняток, коли у вас топ-пара та флеш-дро. У цієї руки стільки еквіті, що розганяти банк краще одразу.

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