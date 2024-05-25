Менее 200 дней осталось до выборов президента США. Республиканец Дональд Трамп, или действующий президент демократ Джо Байден, вскоре возглавит самую могущественную страну планеты. Политических прогнозов делать не беремся, но благодаря одному интересному исследованию узнаем, кто из кандидатов является "лучшим игроком в покер".

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Эксперты Echelon Insights провели опрос, задав респондентам простой вопрос: "У кого из претендентов на кресло президента лучший покер-фейс?". Из более 1000 опрошенных 47% отдали предпочтение Дональду Трампу, 32% – Джо Байдену. Остальные не определились. Чтобы немного поднять настроение респондентам, им также предложили проверить и другие скиллы кандидатов. Выяснилось, что Трамп является откровенным фаворитом в "поедании хот-догов" – 58% против 13% у оппонента. А вот Байден лучше умеет "менять подгузники" – 44% против 24% у Трампа.

Маловероятно, что последние навыки смогут как-то поднять рейтинг кому-то из кандидатов, а вот что касается покерфейса – другое дело. Умение скрывать собственные эмоции и вводить в заблуждение оппонентов за овальным столом – серьезные козыри в интеллектуальной игре. В политике это также более чем уместно, особенно в такое непростое для планеты время. Кроме того, кому как не американцам, которые канонизировали эту игру, проводить похожие параллели.



Дональд Трамп и Джо Байден за игрой в покер / Малюкно etsy.com

Проанализировав результаты опроса, эксперты предположили, что именно бизнес-прошлое Трампа и его репутация очень откровенного человека помогли создать своеобразную непредсказуемость вокруг этого персонажа. Поэтому его труднее "читать", чем Джо Байдена. С другой стороны, прозрачность и эмоциональность действующего президента, а также его почтенный возраст, делают его более уязвимым для политических оппонентов. Что ж, ждем 5 ноября, чтобы узнать, кто выйдет победителем этого политического хедз-апа.

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