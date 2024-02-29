Украинец выиграл "таинственный" турнир и разбогател почти на миллион

В Париже отгремел первый в сезоне этап Европейского покерного тура, поэтому большинство профессионалов вернулись в онлайн. Это, впрочем, не мешает украинцам продолжать демонстрировать высокие результаты за виртуальными столами.

Важность правильно выбранного ника продемонстрировал украинский игрок this_is_my_year (это мой год). Ему удалось выиграть турнир Wensday Wonderbox Mystery Bounty с бай-ином 150 долларов.

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Напомним, "Таинственное баунти" – один из самых популярных сейчас форматов турнирного покера, когда выбивая другого игрока, ты не знаешь, какую именно награду за него получишь.

Возвращаясь к успеху украинца, то на своем пути this_is_my_year оставил позади почти 2,5 тысячи участников турнира, а в хедз-апе переиграл представителя Нидерландов Linna010. За этот успех украинец получил 23 935 долларов, то есть почти миллион гривен.

Другой украинец MoneyFaker69 стал серебряным призером турнира Monday Saver за 250 долларов. В общем соревнования собрали 237 входов, а MoneyFaker69 только в хедз-апе уступил израильтянину RedVader. Нашему земляку досталось 9 тысяч долларов, победителю – 12,5.

Добавим также, что в турнире за 525 долларов Harley_Quinn из Украины занял пятое место и получил 5 595 баксов, а Влад Мартыненко в соревнованиях с бай-ином 1 050 долларов добрался до седьмой ступеньки, за что получил почти 5 тысяч "зеленых".

Держипильский продолжает "разрывать"

Украинский профессиональный игрок Андрей Держипильский уже в четвертый раз в 2024 году попал за финальный стол престижного онлайн-миллионника. На этот раз Андрей финишировал 9-м, заработав 41 тысячу долларов.