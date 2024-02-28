GGMillions с бай-ином 10 300 долларов и гарантией в 1 миллион "зеленых" по праву считают едва ли не самым престижным регулярным онлайн-турниром современности, участие в котором принимают ведущие звезды покера.

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Так вот Андрей Держипильский в этой именитой компании уже чувствует себя как акула в воде. В 2024 году украинец четыре раза пробивался за финальный стол GGMillions. Победить пока не удавалось, а лучшим результатом стало второе место. В крайнем же миллионнике Андрей финишировал лишь девятым, то есть первым из участников покинул финальный стол. Вины самого Держипильского здесь, правда, немного. Украинцу сильно не повезло. Почти весь свой стек он отдал Дэниелю Питерсену, когда последний сумел собрать стрит с J-J против К-К Андрея.

Остальные фишки Держипильский выставил ол-ин с К-2 и проиграл Бруно Волкмену. Впрочем, даже девятое место принесло нашему земляку солидные призовые – 41 тысячу долларов (более 1,5 миллиона гривен).

Победа же в турнире досталась румынскому профи Владу Дарье, который заработал 298 тысяч евро.

Итоговая таблица GGMillions

Влад Дарье –298 000 долларов Илья Анацкий – 233 000 Анатолий Никитин – 182 000 Дениэль Питерсен – 142 000 Бруно Волкман – 111 000 C3H5N3O6 – 87 000 Павел Плешув – 68 000 Майк Баттани – 53 000 Андрей Держипильский – 41 000

Самая крупная победа в карьере

Немецкий покерист Оливер Вайс стал чемпионом турнира хайроллеров на парижском этапе EPT. Этот успех стал самым крупным в карьере Вайса и принес ему более 900 тысяч евро призовых.