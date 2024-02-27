Собственно задание выглядело вот так:

К теме Сладкий ривер: Эндрю Робл выиграл огромный банк в покерном кулере

В колоде 3 карты: одна дама, один король и один туз. В хедз-апе вам и оппоненту раздали по одной. В банке 1 доллар, у каждого из вас еще 1 за спиной. Вы можете поставить 1 доллар, или чекнуть. Если поставите – оппонент может выбросить или заколлировать. Если чекнете, он может только чекнуть, и вы уйдете на шоудаун. Дилер раздал вам короля – будете раздувать банк?,

– спросил Фараз.

Джака предложил 4 варианта ответов: "всегда", "никогда", "в половине случаев", "без разницы". Свой ответ дали почти 6 тысяч покеристов и 37,6% из них проголосовали за вариант "всегда", а еще 31,3 – "никогда". Остальные голоса практически поровну разделились между оставшимися вариантами.

На такие результаты в комментариях отреагировали немало звездных покеристов. В частности, самый успешный немецкий игрок Федор Хольц:

Пока есть такие ответы, у меня будет работа,

– написал Хольц.

Шокированные комментарии оставили также Штеффен Зонтхаймер, Норман Чед и другие. Несколько позже очевидно правильный ответ дал сам Джака.

Вы никогда не должны ставить. Вам заплатят с тузом, но не с дамой. Можно только проиграть дополнительные деньги, но не выиграть. Это задание давно придумал Майк Каро,

– рассказал Фараз.

18-летний путь к трофею

Немец Оливер Вайс стал чемпионом турнира хайроллеров на EPT Париж с бай-ином 10 300 евро. За победу Вайс получил 970 тысяч евро, что стало самым большим успехом в его карьере.