Известное покерное шоу High Stakes Poker продолжает собирать бешеные рейтинги благодаря фантастическим банкам, которые выигрывают звезды интеллектуальной игры. Второй эпизод 12 сезона порадовал как минимум двумя крутыми кулерами.

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В игре, которая шла на лимитах 200/400 долларов, под прицелом фортуны оказался "Эндрю", ведь игроков с этим именем за столом оказалось аж трое. Сначала дилер сдал мертвый кулер, наградив Эндрю Пачеко сетом дам на флопе, а его тезка Сессон на этой же улице собрал сет валетов. Схватка закончилась ожидаемо – Пачеко забрал огромный банк в 365 000 долларов.



Дженифер Тилли / Фото PokerGO

На этом разборки американских Андреев не закончились. Эндрю Роббл с карманными семерками увидел ривер мечты на доске 10-6-J-J-7. Его оппонент Эндрю Сессон с 8-9 собрал на последней улице стрит, а у тезки оказался фул-хауз. Еще один огромный банк в 363 100 долларов поехал в копилку Эндрю Роббла. Именно последний завершил эпизод с самым большим стеком, на его боксе оказалось 731 100 долларов. Продолжение следует.