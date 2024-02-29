Українець виграв "таємничий" турнір і розбагатів майже на мільйон

У Парижі відгудів перший в сезоні етап Європейського покерного туру, тож більшість професіоналів повернулися в онлайн. Це, втім, не заважає українцям продовжувати демонструвати високі результати за віртуальними столами.

Важливість правильно обраного ніку продемонстрував український гравець this_is_my_year (це мій рік). Йому вдалося виграти турнір Wensday Wonderbox Mystery Bounty з бай-іном 150 доларів.

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Нагадаємо, "Таємниче баунті" – один з найпопулярніших нині форматів турнірного покеру, коли вибиваючи іншого гравця, ти не знаєш, яку саме нагороду за нього отримаєш.

Повертаючись до успіху українця, то на своєму шляху this_is_my_year залишив позаду майже 2,5 тисячі учасників турніру, а в хедз-апі переграв представника Нідерландів Linna010. За цей успіх українець отримав 23 935 доларів, тобто майже мільйон гривень.

Інший українець MoneyFaker69 став срібним призером турніру Monday Saver за 250 доларів. Загалом змагання зібрали 237 входів, а MoneyFaker69 лише у хедз-апі поступився ізраїльтянину RedVader. Нашому земляку дісталося 9 тисяч доларів, переможцю – 12,5.

Додамо також, що у турнірі за 525 доларів Harley_Quinn з України посів п’яте місце та отримав 5 595 баксів, а Влад Мартиненко в змаганнях з бай-іном 1 050 доларів дістався сьомої сходинки, за що отримав майже 5 тисяч "зелених".

Держипільський продовжує "розривати"

Український професійний гравець Андрій Держипільський вже вчетверте у 2024 році потрапив за фінальний стіл престижного онлайн-мільйонника. Цього разу Андрій фінішував 9-м, заробивши 41 тисячу доларів.