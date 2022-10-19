"Poker Face" выйдет в кинотеатрах США 16 ноября, а с 22 ноября появится на платформе австралийского стримингового сервиса Stan. Главную роль и место режиссёра в фильме получил известный актёр и обладатель Оскара Рассел Кроу.

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Также основными актёрами фильма являются Эльза Патаки, известная своей работой в четырех частях "Форсажа", Лиам Хемсворт из "Голодных игр", Жаклин Маккензи и известный рэпер Роберт Дигз (RZA).

Трейлер фильма "Poker Face": смотрите видео

Трейлер фильма "Poker Face" концентрируется на самых ярких моментах, но избегает главных спойлеров сюжета. Известно, что герой Рассела Кроу – миллиардер, организовывающий для своих друзей дорогую закрытую игру на 25 000 0000 долларов. Но у каждого за столом есть свои секреты от хозяина, которые он хочет выведать любой ценой.