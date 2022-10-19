"Poker Face" з'явиться у кінотеатрах США з 16 листопада, а 22-го буде доступний на платформі австралійського стрімінгового сервісу Stan. Головну роль та місце режисера у фільмі отримав відомий актор і володар Оскара Рассел Кроу.

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Також основними акторами фільму є Ельза Патакі, яка відома своєю роботою у чотирьох частинах "Форсажу", Ліам Хемсворт із "Голодних ігор", Жаклін Маккензі та відомий репер Роберт Дігз (RZA).

Трейлер фільму "Poker Face": дивитися відео

Трейлер фільму "Poker Face" концентрується на яскравих моментах, але уникає спойлерів сюжету. Стає відомо, що герой Рассела Кроу – мільярдер, який організовує для своїх друзів дорогу закриту гру на 25 000 0000 доларів. У кожного за столом є свої секрети від господаря, які він хоче дізнатися за будь-яку ціну.