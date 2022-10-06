Американская актриса, режиссер и сценарист Лора Препон работала моделью в крупнейших городах мира. Зрительская популярность обрушилась на неё после роли Алекс Воуз в сериале "Оранжевый – хит сезона" и Донны Пинсиотти в ситкоме "Шоу 70-х".

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Свободное время Лора посвящает рыбалке, езде на мотоцикле и покеру. Она часто организовывала домашние турниры и принимала участие в различных благотворительных событиях. Не обошла вниманием и Мировую серию покера, где засветилась в 2004 году.

Лора Препон / Фото thetalko.com

Именно атмосфера WSOP вдохновила ее на участие в шоу "Есть! Hollywood Hold'em", где она выступила сопродюсером. Это было развлекательное реалити-шоу, где мировые знаменитости дома устраивали покерные турниры. Победитель каждого из них получал 10 000 долларов.

На роль ведущего позвали известного профессионального игрока Фила Лаака. Право провести первую игру получила именно Лорен. В этом шоу также участвовали Маколей Калкин, Мила Кунис, Сет Грин, Сара Рю и Энди Дик. Лора получила в этом шоу прозвище "Красный Дракон", так как могла постоять за себя и обыграть других.