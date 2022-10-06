После первого дня Super High Roller Bowl в игре осталось 14 участников. Самую яркую раздачу сыграли Даниэль Негреану против Брина Кенни. Даниэлю закрылось на ривере каре троек, тогда как соперник поймал сет тузов на флопе и усилился на ривере до фулл-хауса.

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Именно Негреану возглавляет чипкаунт со стеком 299 ББ перед вторым днём. Следом за ним идут Никита Бодяковский и Джастин Бономо. В призы попадёт всего 4 игрока, минимальный приз 720 000 долларов, победителю достанется 3 312 000 долларов.

Покинул турнир в первый день и действующий чемпион Super High Roller Bowl Майкл Аддамо, которому явно не везёт в последнее время в его коронных событиях. Битва хайроллеров продолжится сегодня в 22:00. Трансляция доступна на стриминговом сервисе PokerGo.

Согласно жеребьёвке за первым столом будут играть Кэри Кац, Эрик Уорри, Крис Брюэр, Алекс Фоксен, Даниэль Негреану, Пол Ягер и Никита Бодяковский. За вторым – Джастин Бономо, Бен Толлерен, Сет Дэвис, Орпен Кисачикоглу, Джейсон Кун, Ник Петранджело и Эндрю Лихтенбергер.