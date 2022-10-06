Після першого дня Super High Roller Bowl у грі залишається 14 учасників. Найяскравішу роздачу зіграли Даніель Негреану проти Бріна Кенні. Даніелю закрилося на рівері каре трійок, тоді як суперник упіймав сет тузів на флопі та підсилився на рівері до фулл-хаусу.

Читайте також Шон Вінтер забирає "фіолетовий піджак", Джейсон Кун перемагає у Головній події Poker Masters

Саме Негреану очолює чип-каунт зі стеком 299 ББ. Слідом за ним ідуть Микита Бодяковський та Джастін Бономо. До зони ITM потраплять лише 4 гравці, мінімальний приз 720 000 доларів, переможцю дістанеться 3 312 000 доларів.

Покинув турнір у перший день і чинний чемпіон Super High Roller Bowl Майкл Аддамо, якому не щастить останнім часом у його коронних подіях. Хайролерська битва продовжиться сьогодні о 22:00. Трансляція відбуватиметься на стрімінговому сервісі PokerGo.

Згідно з жеребкуванням, за першим столом гратимуть Кері Кац, Ерік Уоррі, Кріс Брюер, Алекс Фоксен, Даніель Негреану, Пол Ягер та Микита Бодяковський. За другим – Джастін Бономо, Бен Толлерен, Сет Девіс, Орпен Кісачікоглу, Джейсон Кун, Нік Петранджело та Ендрю Ліхтенбергер.