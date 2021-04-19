Жоао "Naza114" Виера смог подвинуть с вершины списка шведскую покерную звезду Никласа "Lena900" Астедта.

Прошедшая неделя была особенной в жизни признанного монстра онлайна. И речь даже не о том, что Виера стал чемпионом престижного турнира хайроллеров.

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Та победа принесла Жоао почти полмиллиона баксов призовых. Было еще несколько меньших заносов. Поэтому теперь общая сумма выигрыша португальца за его блестящую карьеру достигла рекордной отметки — 22,8 миллиона долларов.

Он обогнал многолетнего лидера рейтинга самых успешных онлайн-игроков Никласа Астедта. Теперь швед отстает от Виеры на 700 тысяч долларов.

Между этим дуэтом лидеров и группой преследования пропасть в 3,5 миллиона баксов. Активнее всего отставание от беглецов сокращает финн Сами Келопуро. В последнее время он набрал фантастическую форму и практически каждую неделю улучшает свои позиции в рейтинге. Сейчас он занимает четвертую строчку (18,8 миллиона). Третьим идет венгр Петер Трапли (18,6 миллиона).

Лучшим из украинцев остается Роман "RomeOpro" Романовский. Он завершил покерную карьеру с показателем 12,5 миллиона баксов призовых. Это 22 место в рейтинге самых успешных онлайн-игроков в истории.