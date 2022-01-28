Египетская покерная серия пройдет в городе-курорте Шарм-эль-Шейхе с 18 по 27 февраля. Присоединиться к фестивалю смогут и украинские онлайн-регуляры.

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В рамках серии Sharm Poker Open игрокам точно будет где разгуляться. За демократичные бай-ины покеристы смогут попробовать свои силы в турнирах по Холдему, Омахе и OFC. А кульминацией фестиваля будет Main Event по Безлимитному Холдему за 770 долларов и гарантией 150 000 тысяч, который стартует 25 февраля. Билеты на этот турнир можно получить через сателлиты на украинской платформе PokerMatch.



Расписание турниров Sharm Poker Open / фото PokerMatch

В каждом из 3 отборочных ивентов, которые пройдут 5, 12 и 19 февраля, разыграют по 2 пропуска в Главное событие египетской серии. Бай-ин в турнир составляет 2 200 гривен, но будут доступны и степ-сателлиты за меньшие средства, а также фрироллы. Отборочные баталии будут проходить с 29 января по 18 февраля. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.