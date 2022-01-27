С февраля по апрель в главном покер-руме страны пройдет Heads-Up PokerMatch Championship – турнир, где примут участие как любители, так и известные игроки и стримеры. Чемпионат будет состоять из нескольких стадий: квалификационного раунда, группового этапа, а также раунда плей-офф.

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В Heads-Up PokerMatch Championship примут участие 32 игрока. Из них 5 мест будет разыграно в сателлитах на PokerMatch 2 и 3 февраля. Бай-ин составит всего 10 гривен. Групповой этап стартует 4 февраля.

Все игроки будут распределены на 8 групп по 4 участника. Каждый хедз-ап до пяти побед одного из игроков. По итогам группового этапа будут сформированы пары плей-офф, и борьба пойдёт на вылет. В плей-офф матчи будут проходить до шести побед.

Чемпион Heads-Up PokerMatch Championship получит 2 500 долларов и памятный кубок. Вице-чемпиону достанется 1 500 долларов и медаль за второе место, бронзовому призеру – также медаль и 750 долларов.

Следить за противостояниями турнира можно будет на каналах PCL и во время стримов на твич и ютуб-каналах PokerMatch.