Криптовалютный онлайн-покер начинает набирать обороты, особенно за более дорогими столами. После того, как на Coin Poker Тони Джи и Леон Цукерник разыграли рекордный банк, в руме появился новый герой.

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За кэш-стол по Омахе с блайндами 1000/2000 долларов "BenjaminTravesty" сел поиграть со стеком 2 464 011 долларов. Этот факт сразу заметил один из лучших МТТ-игроков в онлайне Патрик Леонард, который задался вопросом про новый рекорд самого большого стека в истории онлайн-покера.

Личность загадочного игрока пока что остается не раскрытой, но можно сказать точно, что такими темпами в новом крипторуме Тони Джи очень скоро будет побит действующий рекордный банк в истории онлайн-покера – 1 820 663 долларов.