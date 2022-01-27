З лютого по квітень у головному покер-румі країни відбудеться Heads-Up PokerMatch Championship – турнір, де братимуть участь як любителі, так і відомі гравці та стрімери. Чемпіонат складатиметься з кількох стадій: кваліфікаційного раунду, групового етапу, а також раунду плей-оф.

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У Heads-Up PokerMatch Championship братимуть участь 32 гравці. 5 місць буде розіграно у сателітах на PokerMatch 2 і 3 лютого. Бай-ін у них складе лише 10 гривень. Стартує груповий етап 4 лютого.

У ньому гравці будуть розподілені на 8 груп по 4 учасники. Кожен хедз-ап відбуватиметься до п'яти перемог одного з гравців. За підсумками групового етапу сформуються пари плей-оф, після чого боротьба піде на виліт. У плей-оф дуель буде до шести перемог.

Чемпіон Heads-Up PokerMatch Championship отримає 2 500 доларів і пам'ятний кубок. Віце-чемпіону дістанеться 1 500 доларів та медаль за друге місце, бронзовому призеру – також медаль та 750 доларів.

Стежити за протистояннями турніру можна буде на каналах PCL та під час стріму на твіч і ютуб-каналах PokerMatch.