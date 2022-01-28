Єгипетська покерна серія пройде в місті-курорті Шарм-ель-Шейху з 18 по 27 лютого. Долучитись до фестивалю зможуть і українські онлайн-регуляри.

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В рамках серії Sharm Poker Open гравцям буде де розгулятись. За демократичні бай-іни покеристи зможуть спробувати свої сили в турнірах з Холдему, Омахи та OFC. А кульмінацією фестивалю буде Main Event з Безлімітного Холдему за 770 доларів і гарантією 150 000 тисяч, який стартує 25 лютого. Квитки на цей турнір можна здобути через сателіти на українській платформі PokerMatch.



Розклад турнірів Sharm Poker Open / фото PokerMatch

В кожному із 3 відбіркових івентів, які відбудуться 5, 12 і 19 лютого, розіграють по 2 перепустки у Головну подію єгипетської серії. Бай-ін у турнір становить 2 200 гривень, але будуть доступні і степ-сателіти за менші кошти, а також фріроли. Відбіркові баталії відбуватимуться з 29 січня по 18 лютого. Більш детальна інформація – на офіційному сайті PokerMatch.