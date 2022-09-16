Эбони Кенни давно играет как профессионал, успешно совмещая покер с работой на телевидении и модельным бизнесом. Первый бесткеш в офлайне (более 17 000 долларов) она оформила в 2010 году на серии Isle Open Poker Championship.

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Долгое время девушка не имела узнаваемости, пока в 2019 году не начала стримить на своем твич-канале EbonyKenney, где сейчас у неё 12 000 подписчиков. На стримах она пьёт вино, раздаёт комплименты и много шутит. При этом Кенни регулярно зарабатывает игрой. До середины 2020 года ей удалось в общей сложности получить около 1 000 000 долларов призовых. Однако настоящий успех и популярность девушка обрела во время сентябрьской серии Triton Poker Cyprus.

Рекорды на Triton Poker Cyprus

За неделю до старта серии на Кипре, организаторы сообщили, что в самом дорогом ивенте за 200 000 долларов Coin Rivet Invitational в паре с Филом Наги участие примет Эбони Кенни. Он как бизнесмен пригласил её в закрытый турнир в роли покерного профессионала.

Эбони Кенни на турнире Triton Poker / Фото triton-series.com

Уже здесь Эбони стала первой женщиной в истории Triton Poker Series, которая получила приглашение в подобный турнир. Но на этом её рекорды не прекратились. В первом же турнире серии с бай-ином 25 000 долларов Эбони вышла на финальный стол. Так она стала ещё и первой женщиной в истории, которая дошла до финального стола в ивенте Triton Poker. Как выяснилось, среди вещей, которые помогали девушке настроиться на игру, внезапно оказался тверк.

Я настоятельно рекомендую покеристам тверкать. Это не шутка – после первого игрового дня турнира я устроила Тритон-тверк со своими фишками прямо в казино. Танцы, в том числе такого рода, помогают расслабиться и получить заряд позитива, – призналась Эбони Кенни.

После успеха в первом турнире девушка не попадала в призы Triton Poker, но затем вновь вышла на финалку. Как раз в самом крутом событии серии Coin Rivet Invitational с бай-ином 200 000 долларов. Кенни заняла 5 место и получила невероятный приз – 1 700 000 долларов.

Эбонни Кенни после вылета из турнира прощается с Фёдором Хольцом / Фото triton-series.com

Это самая крупная сумма, которую женщина когда-либо выигрывала на Triton Poker и абсолютный бесткеш в карьере Эбони. Кроме того, вторая по величине выплата женщине в живом турнире за всю историю покера. Рекорд принадлежит Аннет Обрестад – 2 013 733 доллара за победу в Main Event WSOP Europe 2007.

Необычные увлечения Эбони Кенни

Хотя победителем Coin Rivet Invitational стал британец Сэм Графтон, именно Кенни забрала всё внимание и славу этого турнира. Многие покер-про отмечали качество её игры и позитивное впечатление, которое Эбони произвела на мировое покерное сообщество.

Эбони Кенни еще интересна тем, что является профессиональным коучем по формированию уверенности в себе и получению радости от жизни. Её часто называют секс-коучем из-за того, что она открыто обсуждает в медиа секс, отношения и помогает женщинам в этих вопросах.

Эбони Кенни / Фото из ее твиттера

Покеристка даже написала книгу на эту тему: "Как стать крутой женщиной: 8 смелых шагов, которые ты можешь предпринять прямо сейчас". Когда-то она вела подкаст на Spotify и блог с советами на ютубе, но забросила их из-за покера.



В инстаграме Эбони продолжает активно давать советы подписчикам – к своим фото разной степени откровенности покеристка прикрепляет размышления, в основном сводящиеся к одной мысли: независимо от того, как складывается твоя жизнь, нужно оставаться благодарным, стараться быть счастливым и передавать это счастье другим.