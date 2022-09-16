Филу Айви сейчас 45 лет. Количество его трофеев в покере не перечесть, но победа на серии Triton Poker Cyprus действительно значит много. Соревноваться на Северный Кипр съехались сильнейшие хайроллеры современности. В этой компании Айвы не затерялся и подтвердил свой высокий класс.

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По меркам серии Triton Poker турнир с бай-ином 30 000 долларов получился достаточно скромным – всего 38 входов. Участники сформировали призовой фонд в размере 1 140 000 долларов. Финальный стол начинался со стадии 7-макс. Лидировал с огромным преимуществом еще один легендарный игрок Том Дван. Для него это был первый турнир на серии, всю холдемную часть соревнований он пропустил.

Участники финального стола / triton-series.com

Зона ITM начиналась с 6-го места, поэтому Пол Фуа сыграл за финалкой, но остался без денег. Следующим покинул турнир Даниэль Дворесс, благодаря которому Том Дван еще больше увеличил свое преимущество. Ближайший преследователь Никита Бодяковский отставал примерно в 3 раза, но при этом именно Дван сошел с дистанции первым.

Сначала он дважды удвоил Фила Айви, потом проиграл выставление Кьяту Ли, и уже с равными стеками проиграл еще один олл-ин Филу. Инициатива перешла к Айви. Обладатель 10 браслетов Мировой серии покера расправился с Никитой Бодяковским, дождался хедз-апа с Сэмом Гринвудом, и в упорной борьбе завоевал главный приз 387 000 долларов.

Я люблю шортдек, это великая игра. Тут нужно выигрывать олл-ины, рад, что сегодня я был на правильной стороне флипов, – прокомментировал игру Фил Айви.

Для 45-летнего американца это третий триумф в карьере на сериях Triton Poker. Все победы Фил Айви завоевал в шортдеке.