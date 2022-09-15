Main Event Triton Series собрал величайших игроков мирового покера, которые сделали 99 входов. В итоге первый титул серии в своей карьере получил тайский покерист Пуннат Пунсри. Звезда азиатского покера расправился с оппонентами за финальным столом и забрал главный приз – 2 600 000 долларов.

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Об этом игроке было известно не очень много. Летом Пунсри добрался до финального стола в хайроллерском событии за 50 000 долларов на Мировой серии покера. Теперь, когда тайский игрок стал чемпионом Main Event Triton Series, он не просто стал популярным, но и уверенно закрепился на 1-й строчке в All Time Money List своей страны.



В финальный день Главного события вышли 13 игроков, которые и разделили весь призовой фонд. Сам финальный стол в качестве чиплидера начинал Виктор Малиновский, но на стадии 3-х столов лидировал другой известный хайроллер Артур Мартиросян. Как раз после нескольких столкновений с Малиновским Мартиросян потерял значительную часть стека и вылетел на 7 месте.



Пуннат Пунсри убрал за финальным столом действующего чемпиона Main Event Triton Series Хенрика Хеклена и самого титулованного игрока этой серии Джейсона Куна. В 3-макс у Малиновского и Пунсри было по 70 ББ, а китаец Уэйн Хын выживал со стеком около 5 ББ. Но уже через 15 минут Хын оказался в хедз-апе. Малиновский проиграл Пунсри коинфлип АК против десяток и забрал 1 210 000 долларов.



Игра один на один закончилась всего за 2 раздачи. Пунсри выставился снизу А8 против А9, но победил. Его приз – 2 600 000 долларов, Хын получил 1 825 000 долларов. Теперь на Triton Poker Cyprus несколько дней турниров по шортдеку.