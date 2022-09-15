Main Event Triton Series зібрав найбільших гравців світового покеру, які зробили 99 входів. У результаті перший титул у своїй кар'єрі здобув тайський покерист Пуннат Пунсрі. Зірка азійського покеру впевнено розібрався з опонентами за фінальним столом та забрав головний приз – 2 600 000 доларів.

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Про цього гравця відомо не дуже багато. Влітку Пунсрі дістався фінального столу у хайролерській події за 50 000 доларів на Світовій серії покеру. Тепер, коли тайський гравець став чемпіоном Main Event Triton Series, він не просто набув популярності, а й впевнено закріпився на 1-му рядку в All Time Money List у своїй країні.

У фінальний день Головної події вийшли 13 гравців, які розділили увесь призовий фонд. Сам фінальний стіл у якості чиплідера починав Віктор Маліновський, але на стадії 3-х столів лідирував інший відомий хайролер Артур Мартіросян. Якраз після кількох зіткнень із Маліновським Мартіросян втратив значну частину стека та вилетів у підсумку на 7 місці.

Пуннат Пунсрі розібрався за фіналкою з чинним чемпіоном Main Event Triton Series Хенріком Хекленом та найтитулованішим гравцем серії Джейсоном Куном. У 3-макс у Маліновського та Пунсрі було по 70 ББ, а китаєць Уейн Хин виживав зі стеком понад 5 ББ. Але вже за 15 хвилин Хин грав хедз-ап. Маліновський програв Пунсрі коінфліп АК проти пари десяток та вилетім третім, забравши 1 210 000 доларів.

Гра віч-на-віч протривала всього 2 роздачі. Пунсрі виставився знизу А8 проти А9, але переміг. Його приз – 2 600 000 доларів, Хин отримав 1 825 000 доларів. Тепер на Triton Poker Cyprus кілька днів триватимуть турніри з шортдеку.