Ебоні Кенні давно грає у покер, успішно поєднуючи це з роботою на телебаченні та модельним бізнесом. Перший бесткеш в офлайні (понад 17 000 доларів) вона оформила у 2010 році на серії Isle Open Poker Championship.

Читайте також Легенда покеру у дії: Філ Айві виграв 387 000 доларів на серії Triton Poker

Довгий час дівчина не була широковідомою, поки у 2019 році не почала стрімити на своєму твіч-каналі EbonyKenney, де зараз має 12 000 підписників. На стрімах вона п'є вино, роздає компліменти та багато жартує. При цьому Ебоні Кенні регулярно заробляє покером. До середини 2020 року їй вдалося накопичити понад 1 000 000 доларів призових. Однак справжній успіх та популярність дівчина заробила під час вересневої серії Triton Poker Cyprus.

Рекорди на Triton Poker Cyprus

За тиждень до старту серії на Кіпрі організатори повідомили, що у найдорожчому івенті за 200 000 доларів Coin Rivet Invitational у парі з Філом Нагі візьме участь Ебоні Кенні. Він, як бізнесмен, запросив її у закритий турнір у ролі покерного професіонала.

Ебоні Кенні на турнірі Triton Poker / Фото triton-series.com

Вже тут Ебоні стала першою жінкою в історії Triton Poker Series, яка отримала запрошення у подібний турнір. Але цим її рекорди не обмежились. У першому турнірі серії з бай-іном 25 000 доларів Кенні потрапила за фінальний стіл. Так вона стала ще й першою жінкою в історії, яка дійшла до фіналки в івенті Triton Poker. З'ясувалося, що серед речей, які допомагали їй налаштуватися на гру, раптово опинився тверк.

Я наполегливо рекомендую покеристам тверкати. Це не жарт, після першого ігрового дня турніру я влаштувала Трітон-тверк зі своїми фішками просто у казино. Танці, у тому числі такі, допомагають розслабитися та отримати заряд позитиву, – зізналася Ебоні Кенні.

Після успіху у першому турнірі жінка не потрапляла у призи Triton Poker, але згодом знову вийшла на фіналку. У тому самому найкрутішому турнірі серії Coin Rivet Invitational з бай-іном 200 000 доларів. Кенні посіла 5 місце, за що отримала неймовірний приз – 1 700 000 доларів.

Ебоні Кенні після вильоту з турніру прощається з Федором Хольцом / Фото triton-series.com

Це найбільша сума, яку колись вигравала жінка на Triton Poker та абсолютний бесткеш у кар'єрі Ебоні Кенні. Крім того, друга за величиною виплата для жінок у живому турнірі за всю історію покеру. Рекорд належить Аннет Обрестад – 2 013 733 долари за перемогу у Main Event WSOP Europe 2007.

Незвичайні захоплення Ебоні Кенні

Хоча переможцем Coin Rivet Invitational став британець Сем Графтон, саме дівчина забрала всю увагу та славу цього турніру. Багато покер-про відзначали якість її гри та позитивне враження, яке Ебоні справила на світове покерне ком'юніті.

Ебоні Кенні ще цікава й тим, що є професійним коучем жінок у формуванні впевненості у собі та отриманні радості від життя. Її також часто називають секс-коучем через те, що вона відкрито обговорює у медіа секс, стосунки та допомагає жінкам у цих питаннях.

Ебоні Кенні / Фото з її твіттера

Покеристка навіть написала книгу на цю тему: "Як стати крутою жінкою: 8 сміливих кроків, які ти можеш зробити прямо зараз". Колись вона вела подкаст на Spotify та блог із порадами на ютубі, але припинила цим займатися через покер.

В інстаграмі Ебоні Кенні продовжує активно давати поради своїм підписникам. Свої фото різного ступеня відвертості покеристка доповнює глибокими думками, які зводяться в основному до одного: незалежно від того, як складається твоє життя, потрібно залишатися вдячним, намагатися бути щасливим та передавати це щастя іншим.