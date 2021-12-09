В King's Casino в чешском Розвадове Йозеф Гулас получил львиную долю своих призовых за карьеру – около 70% из 818 тысяч. Здесь ему покорился и главный европейский трофей интеллектуальной игры.

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Главное событие европейской версии WSOP за 10 350 евро могло и не состояться из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Чехии. Но организаторы обошли все препятствия и довели стартовое поле из 688 входов к финишной развязке.

Вице-чемпион WSOPE Main Event Йохан Гилберт / фото PokerNews

Будущий чемпион вышел на финальный стол с самым большим стеком, но в одной из первых раздач попрощался с половиной фишек. Свои активы хозяин турнира отвез на бокс будущего соперника по хедз-апу Йохана Гилберта. Француз в итоге выполнил всю главную грязную работу и к решающей дуэли подошел с 3-разовым преимуществом над Йозефом Гуласом.

Чемпион WSOPE Main Event Йозеф Гулас / фото PokerNews

Но в хедз-апе фортуна вернула чеху долг за стартовый отрезок финалки, а выставление A-8 против 2-2 Гилберта подвело черту под Главным событием WSOPE. Йозеф Гулас получил свой первый браслет Мировой серии и выиграл рекордные призовые в карьере – 1 276 712 евро. Этот занос чех планирует инвестировать в новый дом и, очевидно, в покерную профессию. Торговать автомобилями чемпиону Европы как-то не к лицу.